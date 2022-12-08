У Голосіївському районі Києва затримали 23-річного збувача амфетаміну

Фігурант купував заборонений товар у одному з телеграм-каналів, після чого продавав шляхом закладок на території столиці. Тепер молодику загрожує до восьми років за ґратами.

За результатами відпрацювання Голосіївського району столиці працівники управління боротьби з наркозлочинністю у м. Києві на вулиці Інженерній викрили збувача психотропів. У ході поверхневого огляду поліцейські виявили у правій кишені куртки зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору та електронні ваги. На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції, яка вилучила пакунок.

Встановлено, що для придбання наркотичних речовин уродженець Київської області використовував телеграм-канал, після чого систематично розкладав «товар» на території Києва. Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлено речові докази, які направлено для проведення експертного дослідження.

Згідно проведеної експертизи, вилучена речовина вагою 50 грам – амфетамін. Поліцейські затримали 23-річного порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчий Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Співробітники поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру та направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає від чотирьох до восьми років тюремного ув’язнення.

Також у рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших осіб, котрі можуть бути причетними до торгівлі заборонених речовин та їх канали постачання.

Відділ комунікації поліції Києва