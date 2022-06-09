У Голосіївському районі столиці у приватному автобусі виявили тіла собак

9 червня близько 15:30 у столиці поблизу вулиці Васильківської виявлені собаки, зачинені у приватному автобусі.

За попередніми висновками, внаслідок теплового удару три тварини загинули, решта – у важкому стані.

Ветеринарні лікарі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» надали їм першу допомогу. Собаки під наглядом фахівців.

На місці працюють правоохоронні органи для з’ясування обставин події.

Остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі лише після проведення відповідної низки експертиз.

КМДА