У Грузії затримано українця, який поповнив криптогаманець однією купюрою майже на ₴500 тис.

Чоловік за допомогою ламінованої 100-ларової купюри через криптомати зарахував на свій криптогаманець 30,9 тис. грузинських ларі.

У Тбілісі правоохоронці затримали громадянина України, який за допомогою однієї 100-ларової купюри поповнив свій криптогаманець приблизно на $11,5 тис. Про це повідомляє пресслужба МВС Грузії, пише NewsGeorgia.

«Слідство встановило, що 17 серпня поточного року обвинувачений за допомогою ламінованої 100-ларової купюри через криптомати, встановлені на різних вулицях у Тбілісі, зарахував на свій криптогаманець 30,9 тис. грузинських ларі», – ідеться в повідомленні.

35-річний чоловік використовував маску і рукавички. Попри це, поліцейським вдалося ідентифікувати та затримати його через кілька годин після скоєння злочину. Правоохоронці вилучили всю незаконно отриману криптовалюту. Як речові докази також вилучено маску і рукавички.

Розслідування триває за фактом крадіжки у великому розмірі (пункт «б» частини 4 статті 177 КК Грузії). Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. // Главком