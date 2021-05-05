У хабарництві викрили посадовців міськради на Харківщині та Запорізького обласного управління Держпраці

Обидва вимагали неправомірну вигоду у громадян за послуги, що входять до їхніх службових компетенцій. Поліцейські затримали їх «на гарячому» у службових кабінетах після отримання останніми обумовлених сум хабарів.

На Харківщині начальник одного із відділів Зміївської міськради вимагав та отримав 35 000 грн за перевагу під час укладання договору зберігання. Викрили посадовця оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно зі слідчими обласного управління поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Другого посадовця викрили у Запорізькому обласному управлінні Держпраці. Там начальник одного зі структурних підрозділів вимагав та отримав 25 000 грн від підприємця. За гроші обіцяв не вживати передбачених законом заходів реагування і не притягати до адміністративної відповідальності за виявлені порушення законодавства про працю. Викрили посадовця оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області, слідчі обласного ГУНП за процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Обох зловмисників правоохоронці викрили сьогодні, 5 травня, після отримання останніми обумовлених сум неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України