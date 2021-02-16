У хабарництві викрили заступника начальника управління Кіровоградської ОДА

Посадовець налагодив корупційну «схему» працевлаштування випускників та громадян до медичних закладів.

Корупційну «схему» викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області.

За даним слідства, до її організації причетний заступник начальника управління — начальник відділу Кіровоградської обласної державної адміністрації. Посадовець за винагороду допомагав випускникам і громадянам працевлаштуватися до медичних закладів.

16 лютого поліцейські затримали посадовця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Заступник начальника управління отримав 500 доларів США неправомірної вигоди. Загалом задокументовано понад 10 фактів отримання ним коштів як від випускників, так і від медпрацівників.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування будуть встановлюватися особи, які також можуть бути причетні до корупційної «схеми».

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України