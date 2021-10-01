У хабарництві за вирішення земельних питань викрили керівників ОТГ в Івано-Франківській та Хмельницькій областях

Голова ОТГ в Хмельницькій області вимагав 3000 доларів США неправомірної вигоди, а його колеги з Івано-Франківщини – голова та заступник – 2000 доларів США. Усіх викрили під час отримання коштів.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі обласної поліції, голова однієї з територіальних громад вимагав 3000 доларів США. За цю суму обіцяв допомогти із виділенням у приватну власність 3-х земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

Його колеги з Івано-Франківської області – голова ОТГ та його заступник – за передачу землі в оренду під будівництво вимагали 2000 доларів США неправомірної вигоди. Протиправну діяльність обох посадовців задокументували співробітники обласного управління стратегічних розслідувань та слідчого управління поліції.

Сьогодні, 30 вересня, трьох посадовців викрили поліцейські. Голова ОТГ з Хмельниччини отримав 3000 доларів США, а очільник тергромади на Прикарпатті та його заступник отримали черговий «транш» — 1000 доларів США. Раніше було задокументовано одержання останніми ще двох «траншів» на суму 29 500 гривень.

Вирішується питання про затримання посадовців у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення їм про підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснюють Шепетівська окружна прокуратура Хмельницької області та Івано-Франківська обласна прокуратура.

Нагадаємо: на Сумщині поліцейські затримали на хабарі у 1000 дол. США керівника райуправління ДСНС, а в Тернопільській області заввідділення районної лікарні за 15000 дол. США обіцяла посприяти в ухиленні від служби в ЗСУ. Крім того, керівники комунального підприємства райради та дорожньо-ремонтного пункту облавтодору на Хмельниччині отримали підозри за отримання хабарів від «чорних» лісорубів.

Департамент стратегічних розслідування

Національної поліції України