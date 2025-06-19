У хабарництві за гарантоване складання іспиту в Коростені викрили директора автошколи

Правоохоронці встановили, що 39-річний керівник однієї з філій автошколи вимагав від жителя райцентру грошову винагороду за безперешкодне отримання водійського посвідчення.

Незаконні оборудки задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно з оперативниками Житомирського управління Департаменту внутрішньої безпеки.

Вони з’ясували, що в лютому 2025 року містянин звернувся до директора місцевого закладу водійської підготовки. Чоловік хотів отримати консультацію щодо навчання на категорію «В» та складання практичного іспиту. Під час розмови посадовець зазначив, що процедура складна та без його «допомоги» пройти іспит неможливо, тож запропонував особисте сприяння за винагороду.

За попередньою домовленістю, «учень» передав директорові навчального закладу 6 000 гривень за зарахування на курс підготовки, фактично не пройшовши практичних занять. Згодом, після невдалої спроби самостійно скласти іспит, чоловік отримав від керівника нову пропозицію. За 9000 гривень він пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС для гарантії позитивного результату.

12 червня, під час особистої зустрічі поблизу сервісного центру, директор отримав обумовлену суму. Саме тоді поліцейські провели його затримання.

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили 50 000 гривень готівкою та копії особистих документів «учнів». Під час слідчих дій за місцем його роботи правоохоронці також вилучили мобільний телефон, щойно отримані 9 000 гривень, понад 108 000 гривень готівки (скріплені чорновими записами), а також документацію, пов’язану з трудовою діяльністю, копії документів майбутніх водіїв.

Слідчі повідомили посадовцеві про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області