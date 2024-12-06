У Хаджибейському районі Одеси 22-річний водій збив на смерть жінку на переході (фото)

Автопригода сталася вчора, 5 грудня, ввечері на Овідіопільській дорозі.

Попередньо поліцейські встановили, що 22-річний водій автомобіля «Ford» скоїв наїзд на 57-річну жінку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. На жаль, потерпіла отримала несумісні з життям травми і померла до приїзду «швидкої».

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області та патрульні.

Правоохоронці перевірили керманича на стан спʼяніння – він був тверезий.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого. В рамках провадження транспортний засіб поміщено на арештмайданчик і призначено низку експертиз. Триває слідство. Встановлюються всі обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, бути особливо обережними в темну пору доби. Зокрема, водіїв – уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, а пішоходів – позначати себе у темряві.

Одеське районне управління поліції № 1