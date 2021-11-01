У Халеп’ї на Київщині «інвестори» викрали у фермера пів мільйона гривень

Крадіями виявилися 41-річний киянин та 56-річний мешканець Кривого Рогу. Третього шукає поліція.

Зловмисники, які вдавали із себе заможних інвесторів, викрали у фермера касу на пів мільйона: 250 тисяч гривень і 7 тисяч доларів.

Як з’ясувала поліція Київської області, вони приїжджали до бізнесменів або забудовників і за злагодженою схемою викрадали готівку з автівок громадян.

Лиходії на авто Range Rover приїхали у село Халеп’я до фермера, який проводив ремонтні роботи на території господарства. Поки один із зловмисників розмовляв з підприємцем та пропонував вигідні інвестиції, інші двоє викрадали гроші. Автомобіль крадії припаркували поруч із автівкою господаря таким чином, щоб зручно та непомітно викрасти готівку.

Правоохоронці встановили, що для вчинення крадіжок чоловіки приїжджали до потерпілих на різних авто та вдавалися до конспірації, аби їх було одразу важко вирахувати.

Раніше в бориспільському районі поліцейські затримали озброєного пістолетом чоловіка, який пограбував продуктовий магазин та обстріляв водія вантажівки.

Крадіями виявилися 41-річний киянин та 56-річний мешканець Кривого Рогу. Їх затримала поліція. Під час обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

«Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території Київщини та вживають заходів для пошуку третього фігуранта. За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років», — сказано в повідомленні.

Одному із крадіїв уже повідомили про підозру. За рішенням суду його помістили під домашній арешт. Вирішується питання щодо повідомлення підозри другому «інвесторові». // LB.ua