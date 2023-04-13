У харкфвському суді довели вину вбивці, який зарізав свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що 2 травня минулого року харків’янин вбив свого знайомого. Встановлено, що в той день декілька чоловіків перебували на вулиці Метробудівників біля одного з будинків та разом випивали. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Лише кулаками справа не обійшлась — один з чоловіків дістав ніж і завдав ним два удари в грудну клітину свого опонента.

Потерпілий впав біля дверей під’їзду. Від отриманих травм він помер на місці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав.

Вироком Київського районного суду м. Харкова чоловіку винесено обвинувальний вирок, яким чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Однак прокурори не погоджуються із вказаним вироком у зв’язку з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та наразі готують апеляційну скаргу.

Харківська обласна прокуратура