У харків’янина виявили арсенал зброї та боєприпасів із зони бойових дій (фото)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що харків‘янин з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України виїжджав до прифронтових територій під виглядом волонтера. Із зони бойових дій ділок вивозив зброю та боєприпаси, які ховав у гаражі у Слобідському районі м. Харкова.

7 липня під час проведення обшуку у гаражі правоохоронці виявили та вилучили боєприпаси, вибухівки, протитанкови міни, набої різного калібру, мінометні снаряди тощо.

Під час подальшого проведення досудового розслідування буде вирішено питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДСР Національної поліції України та ВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура