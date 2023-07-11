У харків’янина виявили арсенал зброї та боєприпасів із зони бойових дій (фото)

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За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що харків‘янин з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України виїжджав до прифронтових територій під виглядом волонтера. Із зони бойових дій ділок вивозив зброю та боєприпаси, які ховав у гаражі у Слобідському районі м. Харкова.

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7 липня під час проведення обшуку у гаражі правоохоронці виявили та вилучили боєприпаси, вибухівки, протитанкови міни, набої різного калібру, мінометні снаряди тощо.

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Під час подальшого проведення досудового розслідування буде вирішено питання щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — ДСР Національної поліції України та ВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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