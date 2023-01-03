У Харківській області колишнього правоохоронця звинувачують у державній зраді

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На Харківщині експоліцейський погодився співпрацювати з окупаційною владою та поповнив лави їхнього незаконного збройного формування. Оперативники внутрішньої безпеки поліції затримали фігуранта.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району 27-річний чоловік, у минулому поліцейський ГУНП в Харківській області, зайняв крісло командира відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання в незаконному правоохоронному органі «Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области».

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Після деокупації території фігурант почав переховуватися від правоохоронців. Однак оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили місце знаходження чоловіка та затримали його.

Наразі слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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