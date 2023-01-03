У Харківській області колишнього правоохоронця звинувачують у державній зраді

На Харківщині експоліцейський погодився співпрацювати з окупаційною владою та поповнив лави їхнього незаконного збройного формування. Оперативники внутрішньої безпеки поліції затримали фігуранта.

Під час тимчасової окупації Куп’янського району 27-річний чоловік, у минулому поліцейський ГУНП в Харківській області, зайняв крісло командира відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання в незаконному правоохоронному органі «Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области».

Після деокупації території фігурант почав переховуватися від правоохоронців. Однак оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили місце знаходження чоловіка та затримали його.

Наразі слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України