У харківскому СІЗО «смотрящему» повідомлено про підозру в організації каналу постачання наркотиків

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному слідчо-заарештованому чоловіку за фактами умисного встановлення та поширення злочинного впливу в умовах СІЗО та зберігання з метою подальшого збуту наркотичних речовин (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, в січні 2021 року раніше неодноразово засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів чоловік, який наразі відбуває покарання в ДУ «Харківський слідчий ізолятор», обіймає статус «смотрящего» та «наглядає» за дотриманням загальноприйнятих у злодійських колах неписаних законів поведінки у вказаній установі, організував злочинну діяльність. Зазначений чоловік контролював та координував проведення регулярних азартних ігор, а також постачання заборонених до вільного обігу предметів — мобільних телефонів, алкоголю тощо.

Крім того, встановлено, що цей же слідчо-заарештований організував канал постачання на територію установи наркотиків і психотропів, щоб у подальшому збувати їх серед ув’язнених.

29 січня 2021 року в ході огляду камери в особистих речах зазначеного чоловіка виявлено та вилучено згортки з метадоном, а також канабіс.

6 травня цього року вказаному слідчо-заарештованому повідомлено про підозру за фактами умисного встановлення та поширення злочинного впливу в умовах СІЗО та зберігання з метою подальшого збуту наркотичних речовин (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з оперативним відділом державної установи «Харківський слідчий ізолятор» та відділом оперативно-розшукової роботи Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури