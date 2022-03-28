У Харкові четверо злодіїв отримають покарання згідно з умовами воєнного стану

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 4 чоловікам за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2022 року четверо чоловіків проникли до торгівельного кіоску, розташованого в Московському районі м. Харкова, звідки намагались викрасти близько 40 пляшок алкогольних напоїв, понад 100 пачок тютюнових виробів та інші товари.

Дії чоловіків припинили небайдужі громадяни. Відповідно до ст. 615 КПК України, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура