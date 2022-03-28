У Харкові четверо злодіїв отримають покарання згідно з умовами воєнного стану

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За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 4 чоловікам за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2022 року четверо чоловіків проникли до торгівельного кіоску, розташованого в Московському районі м. Харкова, звідки намагались викрасти близько 40 пляшок алкогольних напоїв, понад 100 пачок тютюнових виробів та інші товари.

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Дії чоловіків припинили небайдужі громадяни. Відповідно до ст. 615 КПК України, підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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