У Харкові чоловік разом з російськими окупантами обкрадав будинки односельців

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно 61-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району з 2014 року активно підтримував РФ і висловлював свою позицію проти України та її влади. Після окупації населеного пункту чоловік допомогав армії країни-агресора.

З березня цього року пособник разом з російськими військовослужбовцями неодноразово проводив «обшуки» в будинках односельчан з метою виявлення та вилучення зброї, матеріальних цінностей для передачі їх російській армії.

Крім того, спільно з окупантами чоловік обкрадав покинуті будинки у селі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура