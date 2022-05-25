У Харкові чоловік забив до смерті жінку та сховав її труп у ставку

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо раніше судимого 50-річного чоловіка за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні минулого року 42-річна харків’янка разом з іншими знайомими вживала алкоголь в гостях у 50-річного сусіда.

Після цього між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя, від чого вона впала на підлогу. Надалі він продовжив бити жінку ногами по тулубу, внаслідок чого вона померла.

Далі чоловік відніс тіло жінки на балкон, де воно пролежало більше тижня.

Потім чоловік поклав тіло у мішок, зв’язав ноги потерпілої між собою шнурком з примотаними до стоп скотчем шматками асфальту та викинув тіло у ставок по вул. Грозненській. 8 січня 2022 року перехожою виявлено труп жінки.

У подальшому чоловіку було повідомлено про підозру та взято під варту.

Наразі обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура