У Харкові чоловік загинув, упавши в каналізаційний колодязь

Трагедія сталася на парковці супермаркету, що розташований на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі.

До поліції звернувся очевидець та повідомив, що, нібито, бачив, як в каналізаційний колодязь, а потім почув крик про допомогу.

На місце були викликані працівники ДСНС, які розшукали та дістали тіло чоловіка.

Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківської області