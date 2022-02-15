У Харкові чоловіка підозрюють у спричиненні ножового поранення сину

Під час застілля між родичами виникла сварка на побутовому ґрунті, під час якої батько вдарив ножем свого сина.

Інформація про подію надійшла до чергової частини Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області 10 лютого о 20:40 від чергового лікаря бригади швидкої допомоги.

Як з’ясувалось, 65-річний раніше судимий за скоєння вбивства чоловік, знаходячись вдома за місцем мешкання, розпивав алкогольні напої разом зі своїм 36-річним сином. Під час відпочинку між ними виникла сварка, в наслідок якої батько вхопив ножа та вдарив свого сина, після чого викликав швидку.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Харківської області