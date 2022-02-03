У Харкові держреєстратор підозрюється у зловживанні повноваженнями зі збитками майже ₴1,2 млн.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру державному реєстратору за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2017 року державний реєстратор, зловживаючи своїми повноваженнями, без наявності правових підстав зареєстрував за громадянином права власності на нерухоме майно – нежитлові приміщення площею понад 200 кв. метрів по вул. Чайковська, які належать територіальній громаді міста Харкова.

Сума збитків, завданих територіальній громаді через неправомірні дії державного реєстратора, складає майже 1,2 млн грн.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: державний реєстратор потрапляє в поле зору правоохоронців не вперше. Раніше стосовно нього було направлено до суду обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури