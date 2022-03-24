У Харкові двох чоловіків підозрюють у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам України за фактом незаконного носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Харкові двоє чоловіків, не маючи відповідного дозволу, отримали, зберігали та носили вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

20 березня 2022 року їх незаконна діяльність була припинена працівниками правоохоронного органу.

У чоловіків вилучено два автомати, гранату Ф-1 та понад 1000 набоїв.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Досудове розслідування проводять слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Харківська обласна прокуратура