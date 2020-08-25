У Харкові двох чоловіків судитимуть за розбій, вбивство та опір правоохоронцям

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом розбою, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб, та опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (п.п. 4, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 342 КК України).

Як повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Владислав Грюк, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році чоловіки розпивали алкогольні напої на березі річки Уди. Під час «застілля» між громадянами стався конфлікт, який призвів до трагедії: двоє чоловіків, наносячи численні удари цеглиною по голові товариша по чарці, спричинили його смерть.

У 2020 році вказані особи, знаходячись у скрутному матеріальному становищі, вирішили заволодіти мобільним телефоном своєї знайомої. Чоловіки напали на жінку та, використовуючи прийоми удушення та скло розбитої пляшки, заподіяли їй смерть, після чого заволоділи її мобільним телефоном та грошовими коштами.

За декілька днів зазначені чоловіки при спробі поліцейських перевірити їхні особисті документи почали тікати від правоохоронців. Коли поліціянти наздогнали втікачів, чоловіки почали відштовхувати їх, хапаючи за одяг, тобто вчинили опір.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області