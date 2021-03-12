У Харкові двох чоловіків засуджено до 8 років за продаж наркотиків через інтернет

За підтримання публічного Харківською місцевою прокуратурою №2 Київський районний суд м. Харкова визнав винними 26-річного та 27-річного чоловіків за фактом незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою, у особливо великих розмірах (ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, у січні 2020 року чоловіки розробили план збуту психотропних речовин через програмний додаток «Telegram». Після чого, потенційні клієнти скидали їм гроші, а зловмисники присилали їм адресу схованки психотропної речовини.

Крім того, працівниками поліції було виявлено та вилучено за місцем проживання одного з зловмисників 26 згортків психотропної речовини, які вони зберігали з метою збуту.

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2021 осіб визнано винними за ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

Довідково:

Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури