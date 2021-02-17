У Харкові двох чоловіків засуджено за організацію інтернет-крамниці з продажу наркотиків

За підтримання публічного обвинувачення Харківською місцевою прокуратурою №2 Київський районний суд м. Харкова визнав винними двох чоловіків за фактом незаконного придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (чч. 2, 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, двоє чоловіків організували інтернет-крамницю з продажу наркотиків. Вказані особи розміщували інформацію щодо наявності в них психотропної речовини, домовлялися з потенційними покупцями. Оплату отримували на банківські картки.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання фігурантів кримінального провадження, виявлено та вилучено згортки з речовиною кристалічного походження, і техніку, за допомогою якої здійснювався продаж — мобільні телефони та ноутбук.

Чоловікам продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Харківській слідчий ізолятор» до набрання вироком законної сили.

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 15.02.2021 осіб визнано винними за чч. 2,3 ст. 307 КК України та призначено показання у виді 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їм майна.

Довідково:

Вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури