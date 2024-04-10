У Харкові експоліцейського виправдали, визнавши провокацію хабаря

Київський районний суд міста Харкова визнав колишнього співробітника поліції невинуватим в одержанні направомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 квітня.

На момент інкримінованого злочину обвинувачений працював старшим оперуповноваженим відділу протидії злочинам у бюджетній сфері управління захисту економіки в Харківській області.

Наприкінці березня 2018 року до СБУ звернувся підприємець і повідомив, що його компанія поставила іншій дизельне паливо на суму 670 тисяч грн, але грошей так і не отримала. Він звернувся до знайомого, колишнього поліцейського, щоб той порадив до кого звертатися. Той йому розповів, що мав розмову зі старшим оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області, який сказав, що питання можна вирішити, зеареєструвавши кримініальне провадження про шахрайство і після низки певних дій недоброчесний покупець буде змушений заплатити. Але для початку роботи оперуповановажений вимагає 5000 доларів США.

У подальшому працівник поліції при зустрічі в кафе начебто збільшив свої вимоги до 8000 доларів. Після такої розмови чоловіки сіли в машину і підприємець передав 2000 доларів як частину неправомірної вигоди.

Через декілька днів оперуповноваженого перевели на посаду старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області. Після цього він зустрівся зі знайомим призначив біля кафе і сказав, що підприємець має передати решту коштів найближчим часом і тільки після того буде зареєстровано кримінальне провадження про шахрайство. Приблизно через тиждень у салоні авто працівник поліції начебто отримав решту грошей і був викритий.

У результаті негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано обоговорення неправомірної вигоди. Співробітник поліції каже, що «полностью работа под. ключ — восемь» і пропонує подумати та дати якусь відповідь, щоб він зміг «человеку этому что в отппуске написать, передать», тобто, ймовірно, повідомити якійсь іншій особі про рішення підприємця. Останній, у свою чергу, просив назвати терміни вирішення питання, наголошував на відсутності наразі будь-якого результату. На запитання «Восемь, ето в гривнах?» поліціянт відповів, що «получается двести», тобто, ймовірно, озвучив суму в гривневий еквіваленті 8 тисяч доларів.

Під час наступних зустрічей слідчий нарікає, що підприємець обіцяв на наступному тижні «закрыть тему и привезти кеш», а натомість висуває якісь свої умови, не дотримується домовленостей, не каже, коли повністю розрахується, а тому він не має бажання за «тыщенку» займатися його питанням. У розмові звучить сума «750» і нібито пропонується передати передати ці гроші начальнику слідчого управління Харківської області. Але працівник поліції пояснює, що «тут же совсем другая весовая категория» і така сума буде замалою.

Обвинувачений отримання хабара заперечував і говорив, що при затриманні гроші йому підкинули, а в підприємця він брав тільки чернетку заяви про злочин для коригування, а під час останньої зустрічі — заяву і пакет документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між компаніями.

У суді допитали чоловіка, який стверджував, що був свідком затримання. Він побачив , як декілька чоловіків міцної статури у куртках та балаклавах повалили обвинуваченого на асфальт, скрутили йому руки за спину, а потім один із чоловіків дістав з куртки якийсь файл та засунув його під руку затриманому, котрий лежав на асфальті. У цей час підбігли ще кілька осіб з відеокамерою і почали це знімати. Затриманого підняли на ноги і в цей час у нього з-під руки випав файл, який йому раніше засунув чоловік в балаклаві. Свідок говорив, що все бачив з відстані 30 метрів. Пояснив, що раніше не надав цьому значення, але у «Фейсбуці» прочитав про затримання поліцейського.

Знайомий підприємця, який познайомив підприємця із працівником поліції, сказав, що останній хоче хабара та був присутній на спільних зустрічах. Але показань у судовому засіданні він не дав. На виклики суду свідок не зʼявлявся і потім зʼясувалося, що у 2022 році цей чоловік помер.

Прокурор оголошував у засіданні показання цього свідка на досудовому слідстві. Але суд вважає, що це обмежує права сторони захисту. Суд дійшов висновку, що під час судового розгляду прокурор не зміг довести з «першоджерела» факту вимагання коштів і відсутність підбурювання до злочину.

Сумнівними виявилися і показання заявника, який стверджував, що постраждав від шахрайства. За результатами аналізу електронної податкової звітності, його компанія у 2016-2019 роках ніякого пального не купувала і не продавала. За інформацією ДФС, компанія взагалі в останні роки не вела господарської діяльності.

Суд погодився із доводами захисту щодо провокації. А саме, що підприємець особисто або через свого знайомого ініціював зустрічі з працівником поліцї і натякав на зацікавленість.

Під час однієї із зустрічей поліцейський каже, що все його керівництво до 25 числа перебуває у відпустці, а тому до цього часу треба підготувати пакет документів для внесення відомостей в ЄРДР, пояснює підприємцю, які ще документи треба зібрати. У свою чергу, підприємець запитує, як бути «с благодарностью», тобто підбурює співрозмовника на отримання «благодарности», яка, ймовірно, може бути і грошовою сумою.

Про провокаційні дії з боку правоохоронних органів, на думку суду, свідчить і те, що задокументувавши передачу 2000 доларів, слідчі не зупинили злочинну діяльність обвинуваченого, а продовжили продовжили підбурювати особу на вчинення більш тяжкого злочину. На момент передачі другої частини хабара обвинуваченого підвищили і він уже діяв як службова особою, яка займає відповідальне становище.

За таких обставин суд дійшов до висновку, що з боку правоохоронних органів мало місце підбурювання обвинуваченого схиляли до вчинення злочину.

Прокурор, на думку суду, не спростував провокації і не надав доказів, що обвинувачений скоїв би злочин у будь-якому випадку. Натомість із наданих стороною захисту відомостей слідує, що обвинувачений успішно працював, характеризується виключно позитивно, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

Обвинувачений працював в органах внутрішніх справ та згодом у поліції із 1997 по 2018 рік. Через кілька місяців після оголошення підозри його звільнили.