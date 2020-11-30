У Харкові група осіб намагалася відібрати у чоловіка квартиру

50 000 тисяч гривень та перереєстрація права власності на квартиру повинен був передати потерпілий зловмисникам у якості повернення неіснуючого боргу.

До управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції звернувся харків’янин. Чоловік повідомив, що невідомі особи погрожують та вимагають повернути кошти, які він, начебто, заборгував, а також переоформити на них свою квартиру.

Слідчими Київського відділу поліції було відкрите кримінальне провадження. В його межах правоохоронці встановили зловмисників – мешканці Харкова, неодноразова засуджені за крадіжки, грабежі та злочини, пов’язані з наркотиками. Залякуванням та побиттям, вимагали кошти як з платоспроможних громадян, так і з соціально незахищених верств населення.

У суботу, 28 листопада, оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури за силової підтримки КОРД затримали одного з вимагачів під час одержання чергового «траншу». У зловмисника, окрім отриманих у якості повернення частини «боргу», поліцейські вилучили, паспорт на ім’я потерпілого, ніж та балон для розпилення сльозогінного газу.

Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України