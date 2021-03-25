У Харкові колишній міліціонер разом із братом вимагав гроші в осіб на залізничному вокзалі

Внутрішня безпека Нацполіції викрила колишнього інспектора патрульної служби міліції на злочинних діях: чоловік на вокзалі представлявся правоохоронцем особам, які переміщувалися з тимчасово окупованих територій, і вимагав у них гроші, погрожуючи притягненням до відповідальності. Спільно зі слідчими поліції Харківщини зловмисника затримали.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію: на залізничному вокзалі у Харкові чоловік, пред’являючи службове посвідчення, незаконно затримує цивільних осіб з реєстрацією окремих районів Донецької та Луганської областей, та вимагає у них гроші за непритягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності.

При перевірці виявилося, що вимагач – 38-річний колишній інспектор патрульної служби міліції. Спільно зі своїм рідним братом він налагодив схему заробітку на особах, які переміщувалися з тимчасового окупованих територій.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки слідчі СУ ГУНП у Харківській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківщини, розпочали кримінальне провадження. Задокументовано кілька фактів злочинної діяльності братів, а також встановлено потерпілих осіб.

Під час чергового епізоду колишнього міліціонера затримали. Проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів. Слідчі поліції готують вручення підозри 38-річному харків’янину за ст. 186 (Грабіж), 190 (Шахрайство) та 353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

На теперішній час чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання до обрання йому запобіжного заходу. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації дій молодшого брата затриманого.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України