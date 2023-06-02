У Харкові лікарка незаконно видавала рецепти на придбання наркотичних засобів

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 КК України).

За даними слідства, 37-річна харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу — метадону.

«Вартість» одного незаконного рецепта варіювалась і складала від 300 до 500 грн.

Усього встановлено понад 460 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченій загрожує покарання до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура