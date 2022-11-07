У Харкові лікарка незаконно видавала рецепти на придбання наркотичних засобів

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра за фактом незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів, вчиненого повторно (ч. 1 ст. 319, ч. 2 ст. 319 КК України).

За даними слідства, 35-річна харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

У ході досудового розслідування встановлено понад 450 епізодів незаконної видачі лікаркою рецептів на території Київського району м. Харкова.

«Вартість» одного незаконного рецепта складала 300 грн.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу відділу поліції Харківського районного управління №1 ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура