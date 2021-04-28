У Харкові ліквідовано підпільний цех із виготовлення фальсифікату — вилучено 540 літрів алкогольних виробів (фото)

Харківська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, мешканець Харкова організував незаконне виготовлення алкогольних напоїв в одному з приміщень на території гаражного кооперативу, розташованого в Індустріальному районі.

Для виробництва сурогату змішувався спирт невідомого походження з водою, ароматизаторами та іншими харчовими домішками. Готові «горілка» та «коньяк» пакувались у пластикові ємності та в подальшому реалізовувались через інтернет та служби експрес-доставки.

27 квітня 2021 року правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки на території гаражного кооперативу, в ході яких вилучено 540 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, харчові добавки та обладнання для виготовлення контрафакту.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Головного управління ДФС та Управління СБ України в Харківській області.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини та особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури