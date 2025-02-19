У Харкові любителя російської пропаганди ув’язнили на 5 років

Фрунзенський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у поширенні матеріалів, які виправдують збройну агресію Російської федерації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 лютого.

За матеріалами справи, після 15 березня 2022 року чоловік зайшов на особисту сторінку в російській соцмережі «Однокласники» і вподобав і поширив відео, що починається і закінчується словами: «Мы с тобой родились в великой России… Слава России, Народу слава!».

У серпні 2022-го він розповсюдив відеоролик з уривком інтервʼю президент РФ Путіна, який говорить: «Поганый рот этот мы заткнём навсегда…». У жовтні 2022 року поширював відео з російськими військовими, які танцюють «мєдвєдя» та ін. Останній епізод датується 5 липням 2023 року.

Лише в жовтні 2024-го за місцем проживання чоловіка провели обшук і вилучили його мобільний телефон, в якому містилися публікації в «Однокласниках» на підтримку РФ.

Спочатку чоловік у судовому засіданні визнав вину, підтвердив, що сторінка в «Однокласниках» зареєстрована на його номер телефону. Обвинувачений говорив, що такими діями намагався врятувати свою цивільну дружину та їх спільну доньку з окупації. Завдяки публікаціям він, нібито, хотів увійти в довіру до «потрібних людей».

Цивільна дружина сказала, що у них є спільна донька 2019 року народження. У березні вона з дитиною була в місті Кремінна Луганської області, яке окупували 26 чи 28 березня 2022-го. У липні 2022 року вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Жінка підтримала версію, щоб співмешканець робив публікації в «Однокласниках», щоб увійти в довіру до осіб на «іншій стороні», щоб ті допомогли евакуюватися їм із дитиною.

Але наприкінці розгляду справи обвинувачений чомусь змінив показання і заперечив вину, кажучи, що всі всі публікації робив його племінник, який користувався його телефоном.

У підсумку суд визнав вину громадянина доведеною. До показань цивільної дружини суд поставився критично, оскільки вона заінтересована в тому, щоб обвинувачений уникнув кримінальної відповідальності. Окрім того, в період, коли свідок, за її ж словами, перебувала в окупації чоловік якраз і не поширював проросійських публікацій.

Щире каяття, про яке початково йшлося в обвинувальному акті, суд не врахував, оскільки підсудний не визнав вину.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. До нього був застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд скасував його і ухвалив після оголошення вироку одразу взяти особу під варту.