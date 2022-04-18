У Харкові «на гарячому» затримали рецидивіста, який намагався обікрасти квартиру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 31-річному раніше судимому чоловіку за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік незаконно проник до квартири у Київському районі м. Харкова з метою вчинення крадіжки.

Проте здійснити задумане рецидивісту не вдалось. Його затримано правоохоронцями «на гарячому» після викрадення комп’ютерної техніки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та взято під варту.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура