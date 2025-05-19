У Харкові неповнолітня підпалила військові позашляховики (фото)

У Салтівському районі неповнолітня школярка пошкодила два транспортні засоби, які використовувалися для оборони та захисту держави. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Для підпалів дівчина використовувала пляшку із легкозаймистою сумішшю. Вогнем були пошкоджені позашляховики Opel Frontera та Toyota Tundra.

У ході детального відпрацювання прилеглої до місць підпалів території працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 16-річна місцева мешканка, учениця 10-го класу.

Слідчі повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відділ комунікації поліції Харківської області