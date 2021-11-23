У Харкові нове моторошне ДТП: пікап врізався в автомобіль з родиною

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У Харкові позашляховик Ford не пропустив автомобіль Mazda та вдарив його в лобове скло.

Повідомляється, що в автомобілі Mazda перебувала родина.

У Харкові нове моторошне ДТП: пікап врізався в автомобіль з родиною

Зазначається, що нібито в результаті ДТП травмувалася дитина.

Наразі УНН намагається отримати коментар у поліції щодо ДТП.

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