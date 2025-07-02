У Харкові оперативники ДВБ Нацполіції заблокували нелегальне виробництво тютюнового фальсифікату (фото)

На лаві підсудних опиняться троє зловмисників з Харкова, які займалися виготовленням і збутом цигарок без акцизу. Контрафактну продукцію у чималих масштабах виробляли у нежитловому приміщені одного з домоволодінь. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки та Кіберполіції Харківщини викрили підпільний цех з виготовлення підробних цигарок у Харкові. Нелегальний «бізнес» організував 35-річний місцевий мешканець разом із двома спільниками.

Лінію виробництва тютюнового товару без акцизу облаштували у нежитловій будівлі домоволодіння одного з фігурантів. Для цього приміщення оснастили необхідним обладнанням – верстатами для набивання тютюну в цигаркові гільзи. Контрафактні цигарки фасували та згодом реалізовували серед клієнтів.

Купити безакцизну продукцію можна було за ціною нижче ринкової, а відправлення робили по всій країні оптовими партіями.

Правоохоронці провели у фігурантів серію санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили 9 виробничих верстатів, сировину для виготовлення сигарет і майже 10 тисяч пачок готової продукції без належних марок акцизного податку.

За матеріалами оперативників ДВБ детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України оголосили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Їм інкриміновано незаконне виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, а також їх незаконне зберігання з цією метою, вчинене організованою групою осіб.

Наразі досудове розслідування завершилось, а матеріали провадження детективи БЕБ скерували до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України