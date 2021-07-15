У Харкові патрульні затримали двох чоловіків з розфасованими «наркозакладками»

Сьогодні зранку, під час патрулювання Холодногірського району міста, на вулиці Великій Гончарівській увагу інспекторів привернули двоє чоловіків, які поводили себе нетипово. Побачивши службовий автомобіль, громадяни розвернулись та пішли у протилежному від поліцейських напрямку. Патрульним така поведінка здалась підозрілою, тож вони зупинили громадян.

Спілкуючись з патрульними, чоловіки зізналися, що мають з собою згортки з наркотичною речовиною та займаються розповсюдженням наркотиків. Також громадяни пояснили, що вже встигли зробити близько 20 закладок та вказали, де саме.

Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Загалом слідчі вилучили 90 згортків з, імовірно, наркотичною речовиною.

Патрульна поліція Харківської області