У Харкові патрульні затримали двох чоловіків з розфасованими «наркозакладками»

Опубликовано

Сьогодні зранку, під час патрулювання Холодногірського району міста, на вулиці Великій Гончарівській увагу інспекторів привернули двоє чоловіків, які поводили себе нетипово. Побачивши службовий автомобіль, громадяни розвернулись та пішли у протилежному від поліцейських напрямку. Патрульним така поведінка здалась підозрілою, тож вони зупинили громадян.

Спілкуючись з патрульними, чоловіки зізналися, що мають з собою згортки з наркотичною речовиною та займаються розповсюдженням наркотиків. Також громадяни пояснили, що вже встигли зробити близько 20 закладок та вказали, де саме.

Нет описания фото.

Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Загалом слідчі вилучили 90 згортків з, імовірно, наркотичною речовиною.

Возможно, это изображение (4 человека, люди стоят и на открытом воздухе)

Патрульна поліція Харківської області

Like

Метки:

Читайте также: