У Харкові підприємство зобов‘язали повернути земельну ділянку, на якій незаконно будувався один з будинків елітного житлового комплексу

Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про повернення земельної ділянки вартістю майже 7 млн гривень.

Встановлено, що у м. Харкові по вулиці Юлія Чигирина здійснюється будівництво багатоповерхового житлового комплексу, який складатиметься з трьох будинків по 10 поверхів, у яких будуть розташовані офісні та торгівельні приміщення, а також 615 квартир та паркінг на 200 паркомісць.

Проте вказана земельна ділянка, на якій ТОВ здійснює будівництво одного з 10-поверхових будинків, належить до земель комунальної власності громади міста Харкова в особі Харківської міської ради. Будь-які права на неї (оренди, суперфіцію, сервітуту тощо) приватним юридичним або фізичним особам не передані, що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Така ситуація не лише обмежує права власності Харківської міської ради щодо користування та розпорядження ділянкою, а й призводить до нераціональної забудови населених пунктів, невідповідності збудованих об’єктів нерухомості встановленим вимогам законодавства, що є порушенням прав територіальної громади, представником якої є міська рада.

Вказані порушення стали підставою для звернення прокуратури з позовом.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву окружної прокуратури. Тепер підприємство зобов’язано повернути Харківській територіальній громаді в особі Харківської міської ради земельну ділянку з приведенням її у придатний для використання стан, який існував до початку дій щодо самовільного захоплення, включаючи знесення будь-якого самочинно збудованого нерухомого майна, а також поновлення стану ділянки після проведених земельних робіт.

Харківська обласна прокуратура