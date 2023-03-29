У Харкові поліцейські викрили сутенерку, яка залучала до «бізнесу» і неповнолітніх

З метою реалізації злочинного плану – надання послуг сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду, 23-річна харків’янка орендувала дві сусідні квартири та втягнула в заняття проституцією 6 осіб, серед яких неповнолітні.

У ніч на 20 березня поліцейські управління міграційної поліції, детективи слідчого управління із залученням працівників відділу спеціальної поліції, ювенальної превенції, спецпризначенців БПОП, кінологів та експертів провели санкціоновані обшуки: у місцях розпусти, за місцем мешкання зловмисниці та в автомобілі.

За словами слідчого Слідчого управління ГУНП в Харківській області Олександра Кобилка, під час обшуків вилучено 8 мобільних телефонів, 2 відеокамери, ноутбук, банківські картки, носії інформації, сім-картки, гроші та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. Крім того, виявлені електронні ваги, медичні шприци, у тому числі використані, зіп-пакети, упаковані речовини невідомого походження, схожі на наркотичні.

– В одному з місць проведення обшуку виявлено 45-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронними органами за виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Його передали ініціатору розшуку, – розповів Олександр Кобилка.

Сутенерку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Наразі поліцією встановлюються інші факти втягнення дівчат у заняття проституцію.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області