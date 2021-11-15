У Харкові поліцейський намагався втекти з місця ДТП і розбив ще дві автівки

Його та водія одного із постраждалих авто госпіталізували.

Працівники Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 14 листопада у Харкові за участі поліцейського.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський Охтирського відділу поліції Сумської області в’їхав в автомобіль, який рухався попереду. Потім, намагаючись втекти з місця ДТП, він врізався ще у дві машини.

«Попередньо встановлено, що поліцейський сів за кермо напідпитку. Його та водія одного із постраждалих авто було шпиталізовано», — повідомили в Держбюро.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодекса (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років. // LB.ua