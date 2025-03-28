У Харкові поліція витратила майже ₴15 тис., щоб задокументувати роботу вебкам-моделей

Онлайн-порностудія працювала в Харкові понад рік

Правоохоронці витратили близько 15 тис. грн, щоб задокументувати виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в харківській онлайн-порностудії. Ця студія працювала з червня 2023-го по жовтень 2024 року, її «штат» налічував сім вебкам-моделей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у 2023 році жителька Києва вирішила організувати онлайн-порностудію в Харкові. «Бізнесом» вона займалася разом з чоловіком та двома знайомими харків’янками.

Одна з подруг підшукувала моделей та контролювала їхню роботу, інша – опікувалася грошовими питаннями. Чоловік придбав комп’ютерну техніку та здійснював технічну підтримку, йдеться у тексті підозри на сайті Офісу генпрокурора

Одна з учасниць схеми орендувала в Харкові дві квартири, які облаштували вебкамерами, освітлювальними приладами та деталями інтер’єру. Власникам квартир жінка казала, що буде жити там з сестрою або подругою.

В онлайн-студії працювали сім жінок різного віку.

Протягом квітня 2024 року правоохоронці здійснили сім оперативних закупок та задокументували діяльність порностудії, причому на це вони витратили 14 983 гривні.

Діяльність «порнобізнесу» була припинена 10 жовтня 2024 року під час обшуків, влаштованих поліцією.