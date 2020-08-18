У Харкові поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

59-річний громадянин Грузії з липня цього року розшукувався за підозрою в організації вбивства на замовлення.

Йому може загрожувати покарання — до 20 років позбавлення волі.

Як з’ясувалося, зловмисник у 2015 році організував вбивство за наймом громадянки 1980 року народження. Причиною особистих неприязних відносин стала відмова жінки від неодноразових пропозицій чоловіка вступити з ним в інтимні відносини та у подальшому – до шлюбу.

Щоб уникнути покарання, затриманий певний час переховувався на території України.

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області відповідно до інформації Інтерполу встановили місцезнаходження іноземця та 18 серпня затримали його.

На даний час чоловік доставлений до Московського відділу поліції для проведення екстрадиційної перевірки.

Відділ комунікації поліції Харківської області