У Харкові повернули до СІЗО коригувальницю ворожого вогню, яку суд випустив під заставу

Апеляційна інстанція повністю скасувала постанову Дзержинського районного суду Харкова від 22 грудня 2022 року, згідно з якою жінка вийшла із СІЗО під заставу в розмірі 500 тис. грн .У новому рішенні обвинуваченій призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2023 року. Прокурори в суді наголосили, що вона може покинути підконтрольну Україні територію, використовуючи постійні зв’язки з особами, які перебувають на тимчасово окупованих частинах країни.

Обвинувачена – 29-річна Дар’я Кригіна, яка перебувала під вартою із 21 квітня 2022 року.

Згідно з повідомленнями СБУ, вона переїхала до Харківської області з Антрациту Луганської області. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона передавала координати й допомагала армії Росії коригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах і житлових кварталах у Харкові.