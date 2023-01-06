У Харкові повернули до СІЗО коригувальницю ворожого вогню, яку суд випустив під заставу
Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури і знову взяв під варту без визначення розміру застави 29-річну жінку, яку звинувачують у співпраці Росією.
Обвинувачена – 29-річна Дар’я Кригіна, яка перебувала під вартою із 21 квітня 2022 року.
Згідно з повідомленнями СБУ, вона переїхала до Харківської області з Антрациту Луганської області. Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона передавала координати й допомагала армії Росії коригувати вогонь по освітніх, медичних, торговельних об’єктах і житлових кварталах у Харкові.