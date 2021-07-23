У Харкові повідомлено про підозру двом чоловікам, які увірвалися до квартири і вчинили розбійний напад

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом розбою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з проникненням у житло, спрямованого на заволодіння майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що 29-річний та 30-річний мешканці Харкова, вступили у змову. Достовірно знаючи, що у 33-річної жінки, яка мешкає в квартирі по вул. Гвардійців Широнінців у м. Харків, наявні грошові кошти та ювелірні вироби, зловмисники розробили план.

16 березня цього року один зі зловмисників зателефонував жінці та, видаючи себе за кур’єра, повідомив, що має для неї посилку. Коли потерпіла відчинила двері квартири, нападники заштовхали жінку всередину та, погрожуючи пістолетом, змусили віддати їм грошові кошти, ювелірні вироби, мобільний телефон та ноутбук.

Загальна сума шкоди, завданої потерпілій, складає понад 400 тис. грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури