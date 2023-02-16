У Харкові правоохоронці викрили «чорних рієлторів», які незаконно привласнювали нерухомість малозахищених верств населення

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом особам за фактами створення злочинної організації та участі у ній, шахрайства та незаконного позбавлення волі (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, у 2021 році 45-річний раніше судимий чоловік, який є відомим у Харкові кримінальним авторитетом, разом зі своїми двома знайомими розробив злочинну схему, пов’язану з незаконним заволодінням чужою нерухомістю, що належить найбільш вразливим верствам населення, насамперед з алкогольною залежністю та психічними вадами. До свого плану вони залучили ще двох чоловіків та жінку.

Відповідно до злочинної схеми, заволодіння коштами відбувалось наступним чином: зловмисники підшукували осіб вказаної категорії, які мають у власності нерухоме майно, вводили їх в оману, погашали наявні борги, дооформлювали всі документи на право власності.

Потім вони знаходили реальних або фіктивних покупців, після чого відбувалось укладення потерпілою особою під безпосереднім контролем злочинної групи договору відчуження свого нерухомого майна.

Для досягнення цілей зловмисники вдавалися до різних методів, зокрема залякування, фізичного насилля та позбавлення волі.

Отримані гроші від незаконного продажу нерухомого майна члени злочинної організації розподіляли між собою у заздалегідь обумовлених частинах залежно від обсягу «виконаних робіт».

Однією з жертв «чорних рієлторів» став 45-річний мешканець Харкова, який страждає на психічне захворювання. Зловмисники силоміць утримували чоловіка у гаражному приміщенні, а його квартиру за підробленими документами переоформили на іншу людину.

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили гроші у різній валюті, банківські картки, телефони, чорнові записи, документацію на право власності, печатки з ознаками підробки, зброю, наркотичні засоби. Вилучене направлено на експертизу, за результатами якої діям фігурантам буде надана додаткова правова кваліфікація.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура