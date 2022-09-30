У Харкові правоохоронці вилучили 900 літрів сурогатного алкоголю

За процесуального керiвництва Харкiвської обласної прокуратури та Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберiгання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених пiдакцизних товарiв (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, іноземець, який тривалий час проживає у Харкові, зберігав у гаражному приміщенні на території приватного домоволодіння незаконно виготовлений алкоголь у пластикових пляшках. За попередньою версією слідства, чоловік збував алкогольну продукцію іншим особам.

29 вересня під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника 900 літрів алкоголю, який направлено для проведення експертизи.

Наразі встановлюються джерела походження вказаних алкогольних напоїв та перевіряється причетність чоловіка до їх незаконного виготовлення.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура