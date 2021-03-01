У Харкові припинено діяльність цеху з незаконного виготовлення алкоголю

Спільними діями співробітників ГУ ДФС у Харківській області та УСБУ в Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, виявлено та припинено роботу цеху з незаконного виробництва алкогольних виробів.

Правопорушників викрили саме в момент здійснення незаконного масового виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв у великих обсягах.

Група осіб, розгорнула свій протиправний бізнес на території складських приміщень, які переобладнали в прихований виробничий цех із спеціальним приладдям для змішування технічної води зі спиртом етиловим.

Готові суміші, імітованих горілки, шампанського, коньяку, з використанням підробних марок акцизного податку, ділки розливали в пластикові пляшки місткістю 5 та 10 літрів, пакували в картонні коробки «Bag-in-box». Реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв здійснювали через гуртово-роздрібну мережу м. Харкова, та області, а також через групи у мобільних додатках та доставляли за допомогою кур’єрської служби доставки вантажів по всій території України.

За результатами проведених санкціонованих обшуків, правоохоронці встановили беззаперечні факти скоєння злочину, а також виявили та задокументували готову контрафактну продукцію, яка стала речовими доказами цього злочину.

Загальна кількість виявленої готової контрафактної продукції становить понад тонн. Орієнтовна ринкова вартість фальсифікату близько млн гривень.

Наразі двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваних. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного виробництва та реалізації контрафактної алкогольної продукції.

Державна фіскальна служба України