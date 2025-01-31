У Харкові проректора університету та його спільників судитимуть за розкрадання понад ₴14 млн.

Проректор і спільники використовували фіктивне працевлаштування.

Харківська обласна прокуратура повідомила про завершення розслідування справи щодо колишнього проректора з науково-педагогічної роботи Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та двох його спільників. Їх звинувачують у схемі незаконного заволодіння бюджетними коштами університету, яка діяла протягом 11 років.

За даними слідства, у 2012 році проректор разом із директором харківської фірми, що виконувала підрядні роботи для університету, організували фіктивне працевлаштування дев’яти осіб на посади технічного персоналу. Працівники числилися у штаті, але не виконували жодних обов’язків. Заробітну плату та премії, які нараховували «мертвим душам», привласнювали організатори схеми. До схеми також був залучений виконроб, який допомагав шукати фіктивних працівників.

З 2012 по 2023 рік загальна сума нарахованих зарплат становила понад 14,3 млн грн. Кошти ділили між собою учасники оборудки.

Усіх трьох фігурантів звинувачують за статтями:

ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, вчинене повторно та в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Санкції статей передбачають:

до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

позбавлення права обіймати певні посади до 3 років;

штрафи для службового підроблення в розмірі 34–68 тис. грн або обмеження волі на строк до 3 років.

Суд розгляне обвинувачення найближчим часом. // Дзеркало тижня