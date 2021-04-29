У Харкові райчиновниця отримала ₴7500 від підприємця за незаконну торгівлю продуктами харчування

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру завідувачці одного з секторів адміністрації Слобідського району Харківської міської ради за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за не вчинення дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури м. Харкова Ігоря Білодіда досудовим розслідуванням встановлено, що завідувачка одного з секторів адміністрації Слобідського району Харківської міської ради знаючи, що приватний підприємець здійснює роздрібну торгівлю продуктів харчування без дозвільних документів та бажаючи отримати неправомірну вигоду, здійснила тиск на підприємця.

Так, зловмисниця зазначила, що може не виявити незаконний факт торгівлі підприємця за умов, якщо останній буде їй щомісячно надавати 2500 грн. Надалі підприємець розуміючи, що не матиме змогу здійснювати подальшу господарську діяльність, надав грошові кошти завідувачці одного з секторів адміністрації Слобідського районну Харківської міської ради.

Крім того, у подальшому приватний підприємець передав ще грошові кошти у сумі 5 тис. грн зловмисниці, щоб остання не виявила факту незаконної роздрібної торгівлі продуктів харчування.

29.04.2021 проведено обшуки у адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, за місцем мешкання зловмисниці та її автомобілю. За результатами обшуків виявлено та вилучено понад 30 тис. грн та чорнові записи з прізвищами та ініціалами осіб, які могли також надавати неправомірну вигоду. Наразі вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно.

Досудове розслідування проводять слідчі Відділ поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури