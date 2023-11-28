У Харкові рецидивіст отримав новий вирок за крадіжки і шахрайство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним раніше неодноразово судимого чоловіка у низці крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, та шахрайстві (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вчинення злочинів проти власності, маючи не зняту та не погашену судимість, знову порушив закон.

У січні цього року зловмисник, видаючи себе за волонтера благодійного фонду, пообіцяв чоловіку посприяти в оформленні документів для тимчасового виїзду за кордон. За оформлення дозволу на тимчасовий виїзд за кордон від волонтерської організації ділок оголосив суму в розмірі 1500 доларів США, однак, отримавши гроші, перестав виходити на зв’язок.

Крім того, у лютому поточного року зловмисник під приводом взяття товару для перепродажу приїхав до того ТЦ «Барабашово», де продавець передав йому бойлер, сухий тен, газовий котел та інші товари. Шахрай пообіцяв віддати гроші, коли знайде нового покупця.

Однак наміру укладати чесну угоду він не мав і фактично просто заволодів вказаною технікою, завдавши матеріальної шкоди.

Зловмисник промишляв не тільки шахрайством. Так, встановлено, що у жовтні минулого року чоловік обікрав один з магазинів, розташованих у ТЦ «Барабашово». Користуючись, що за його діями ніхто не спостерігає, зловмисник проник до підсобного приміщення та викрав звідти грошові кошти та одяг.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі вирок суду набрав чинності.

Харківська обласна прокуратура