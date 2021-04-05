У Харкові розпочато розслідування за фактом незаконного позбавлення волі

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, у ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції звернувся чоловік про те, що його протиправно утримували з листопада 2020 року по березень 2021 року в реабілітаційному центрі на території м. Харкова.

01 квітня 2021 за місцем знаходження реабілітаційного центру проведено обшук, у ході якого вилучено документацію, особисті документи, мобільні телефони та інші докази протиправної діяльності.

Ухвалою суду накладено арешт на вилучене майно. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва окружної прокуратури.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури