У Харкові СБУ затримала міжнародного злочинця, причетного до викрадення людей

Контррозвідники Служби безпеки України встановили місцезнаходження та затримали у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Виходець з однієї із закавказьких республік прибув в Україну аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей на території СНД. Встановлено, що зловмисник причетний до викрадення громадян та вимагання. За скоєне йому загрожує ув’язнення строком до 15-ти років.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання в Харкові.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів в Україні.

Операція із затримання міжнародного злочинця відбувалася спільно з Управлінням карного розшуку ГУ Національної поліції в Харківській області.

СБУ